نتنياهو: إيران تصرف مليارات الدولارات علي دعم الإرهاب بالمنطقة

قال رئيس الوزراءالاسرائيلي، بينيامين نتنياهو، إن النظام الإيراني يشعر جيدًا باقتراب تجديد العقوبات الاقتصادية التي ستفرض عليه، مضيفا ان إيران تصرف مليارات الدولارات على دعم الإرهاب في المنطقة وفي العالم وعلى ممارسة العدوان في المنطقة بدلا من صرفها على المواطنين الإيرانيين.



وتابع نتنياهو خلال الجلسة الحكومية المنعقدة اليوم الاحد:"التغيير الذي طرأ في الموقف الأمريكي حيال إيران يشكل انعكاسا استراتيجيا في وضع إسرائيل، وأنا اعتقدت بأن هذا التغيير ممكن عندما واجهت العالم أجمع من أجل إلغاء الاتفاقية النووية السيئة. مؤكدا ان هدفه هو منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية وكسر آلة الأموال التي منحتها الاتفاقية النووية لإيران والتي تمول عدوانها في المنطقة بما في ذلك في سوريا، علي حد قوله.



واستطرد نتنياهو: "اما عن جنوب سوريا فسنواصل الدفاع عن حدودنا، سنقدم المعونات الإنسانية بقدر ما نستطيع ولن نسمح بالدخول إلى أراضينا وسنطالب بتطبيق اتفاقية فك الاشتباك من عام 1974 مع الجيش السوري بحذافيرها".



