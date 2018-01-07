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مسلحون يقطعون رؤوس ثلاثة موظفين في مدرسة بأفغانستان

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:34 م
مسلحون يقطعون رؤوس ثلاثة موظفين في مدرسة بأفغانستان
مسلحون - أرشيفية
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وكالات
 

ذكر مسؤول أفغاني اليوم الأحد، أن مسلحين مجهولين قتلوا ثلاثة موظفين في إحدى المدارس بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، وأشعلوا النار في المكتبة ومكتب الإدارة.

 

وقال  المتحدث باسم ادارة التعليم بالإقليم محمد آصف شينواري لوكالة الانباء الألمانية، إن المهاجمين اقتحموا مدرسة "مالكيار هوتاك" الثانوية للبنين مساء أمس السبت وقطعوا رأس الحراس غير المسلحين.

 

وأضاف أنه لم يعرف الدافع وراء الهجوم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.

 

وتابع شينواري أن حوالي ألفي طالب منتظمين في المدرسة بمنطقة خوجياني، مضيفاً أنها ستبقي مفتوحة.

ولداعش وطالبان وجود نشط في الإقليم.

 

وإقليم ننكارهار هو معقل، ومسقط رأس داعش في أفغانستان.

وقالت منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في تقرير الشهر الماضي إن 3.7 ملايين طفل على الاقل بين 7 و17 عاماً -حوالي 2.2 مليون منهم فتيات، عاجزين عن الذهاب للمدرسة بسبب العنف في أفغانستان.

المزيد عن: مسلحين مجهولين مسلحون قطع رؤوس ثلاثة موظفين شرق أفغانستان إقليم ننكارهار
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