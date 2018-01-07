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برلمانية: لأول مرة يوجد دليل موثق بالأرقام عن أماكن الأعمال الخطرة (فيديو)

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:32 م
برلمانية: لأول مرة يوجد دليل موثق بالأرقام عن أماكن الأعمال الخطرة (فيديو)
النائبة منى منير رزق
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ندى محمد
 
علقت النائبة منى منير رزق، عضو مجلس النواب، على الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال، قائلة إنها تتضمن دعم الاسر الفقيرة وحماية الاطفال المتسربين من التعليم وتزويدهم بالمدارس صديقة البيئة، متابعة أنه لأول مرة يوجد دليل موثق بالأرقام عن اماكن الاعمال الخطرة وانواع العمالة.

وأضافت في لقاء خاص على فضائية "أون لايف"، اليوم الاحد، أن التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة، خطوة هامة وذلك عن طريق اقامة مشروعات صغسرة للأسر المنتجة للحد من عمالة الاطفال التي تعول الاسرة.
المزيد عن: مصر عمالة الأطفال النائبة منى منير رزق البرلمان اخبار مصر
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