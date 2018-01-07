"التعليم" تشارك في معرض رأس البر الأول للكتاب في ذكرى 30 يونيو (صور)

قامت وزارة الثقافة بدعوة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاشتراك في فاعليات معرض رأس البر الأول للكتاب، والمقام في الفترة من (25 يونيو إلى 6 يوليو 2018) بمدينة دمياط.





وقالت وزارة التربية والتعليم، إن ذلك يأتي استكمالاً للنجاح الباهر الذي ظهرت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومجهودات قطاع الأنشطة والخدمات برئاسة الأستاذ هشام السنجري، والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بقيادة الدكتورة إيمان حسن، فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي شاركت في فاعلياته لأول مرة، بمجموعة من الطلاب المتميزين ممثلين لجميع محافظات الجمهورية علي مدار الأسبوعين طول فترة المعرض، وكانوا حديث الأوساط الثقافية والفنية بمدي براعتهم وتميزهم في الأنشطة التي أٰقيمت لأول مرة بأرض المعارض، مما صنعته من صدي واسع لجذب رواد المعرض علي التردد عليه، وعلي آثر هذا النجاح الباهر.



