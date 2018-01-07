تعرف علي أفضل فنادق فلورنسا



فندق " Gallery Hotel Art"

هو فندق بوتيك راقي يوفر مجموعة رائعة من الغرف الفندقية الفخمة ومرافق مميزة، كما يوفر أيضا كافة سبل الراحة لضيوفه، ويحتوي الفندق أيضا على مطعم رائع، حيث يمكنك تناول مجموعة من أفضل الأطعمة الإيطالية، بالإضافة إلى ذلك فإن الفندق يستضيف على مدار العام مجموعة رائعة من المعارض التي يمكن لضيوف الفندق من خلالها التعرف على الفنون الثقافة من خلال عدسات المصورين المعاصرين من أمثال ديفيد لاشبيلي (David Lachapelle)، ستيفن كلاين (Steven Klein)، ليز سرفاتي (Lise Sarfati) وإليوت إرويت (Elliot Erwitt).



فندق " Palazzo Vecchietti"

واحد من الفنادق الراقية الشهيرة الأخرى في فلورنسا ويوجد في داخل أشهر مبانيها وهي كاتدرائية فلورنسا، الفندق صغير نوعا ما حيث يحتوي على 16 غرفة فندقية فقط، ولكنه يعد خيار رائعا للإقامة أثناء زيارتك لفلورنسا فغرف الفندق أنيقة ومريحة وتعد من بين الأفضل في المدينة كما يحتوي الفندق على واحد من أفضل مطاعم المدينة، والفندق بحد ذاته بمثابة جوهرة حقيقية فهو عبارة عن قصر تاريخي جميل يعود تاريخ بنائه إلى عصر النهضة وتحديدا إلى القرن السادس عشر، كما يتميز التصميم الداخلي للفندق بفخامته وأناقته، وخاصة الغرف الديلوكس الفخمة.



فندق " Riva Lofts"

كان في الماضي مصنع تقليدي قبل أن يتحول إلى فندق راقي مكون من 8 شقق استديو فخمة، لكل منها مدخل خاص، وجميعها يوفر إطلالات رائعة على معالم مدينة فلورنسا، ويوجد الفندق بالقرب من منتزه باركو ديلي كاسكين الشهير وهو أكبر مساحة خضراء مفتوحة في مدينة فلورنسا، وهو ما يجعل الفندق مكان مثاليا لهواة التنزه في الحدائق في الصباح الباكر.



فندق " Villa Cora"

هو عبارة عن قصر تاريخي فخم يعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر ويحتوي على 46 غرفة أنيقة، تتميز بتصميمها الداخلي الأنيق ومزينة بأثاث تقليدي فخم، ويشتهر الفندق باحتوائه على واحد من أفضل مطاعم وجبات الإفطار والغداء المبكر في فلورنسا، كما يحتوي على مطعم فاخر آخر يشتهر بتقديمه لمجموعة من أفضل وأرقى الأطعمة الإيطالية.



فندق " Palazzo Tolomei"

هو فندق بوتيك فخم يوجد في مبني تاريخي، يوصف بأنه أحد أفخم المباني التاريخية في فلورنسا، ويتميز الفندق بموقعه المركزي في وسط مدينة فلورنسا حتى أنه يمكن الوصول فعليا إلى جميع المعالم السياحية الشهيرة في فلورنسا خلال دقائق من موقع الفندق.



فندق " Il Salviatino"

هو عبارة عن فيلا تاريخية فخمة يعود تاريخ بنائها إلى القرن الخامس عشر، وهي توجد على تل "Fiesole" الشهير الذي يطل على مدينة فلورنسا ويوفر مجموعة من أجمل الإطلالات البانورامية على أفق المدينة، ويتميز هذا الفندق باحتوائه على مجموعة مبهرة من الأعمال والمقتنيات الفنية التي تنتمي لحقب تاريخية مختلفة.



تحتوي فلورنسا على الكثير من الفنادق الرائعة والتي تتناسب مع مكانتها كوجهة سياحية شهيرة، واليوم اخترنا لكم مجموعة من أفضل فنادق فلورنسا التي تشتهر بخصائصها الفريدة التي تميزها عن غيرها من الفنادق: