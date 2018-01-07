كارتيرون: هدفي بطولة إفريقيا.. ولست مسئولا عن عدد قائمة الأهلي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للأهلي أنه ليس مسئولًا عن تحديد الأفضل للكرة المصرية بشأن قائمة الفريق 25 أو 30 لاعبًا في الموسم الجديد.





وأضاف كارتيرون أنه يحترم اللوائح التي يضعها اتحاد الكرة، وسيقوم بتنفيذها مشيرًا إلى أن هدفه الفوز بدوري أبطال إفريقيا.





وانتقل كارتيرون للحديث عن معسكر الإسكندرية الأخير الذي أكد الاستفادة منه على جميع الجوانب الإنسانية والفنية والتكتيكية، مشددا أنه يتوقع أن تظهر ثمار هذا المعسكر قريبًا على جميع اللاعبين.





وأشار إلى أنه يتطلع لتجهيز جميع اللاعبين، مشددًا على أنه يتمنى أن تكون هناك منافسة شريفة بين الجميع.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، الأحد؛ لشرح رؤيته لوسائل الإعلام، وذلك بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.



