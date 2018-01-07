5 لاعبين في القائمة الأولى لغزل المحلة









قام فريق غزل المحلة بقيادة صابر عيد بإرسال القائمة الأولي استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".





وعلم "الفجر الرياضي" أن القائمة شهدت قيد 5 لاعبين وهم أحمد فهمي محمد طارق الكومي وحسن عبده وأحمد عادل وخالد الإخميني.





و قام الغزل بالإستغناء في أخر الموسم عن كل من كريم أشرف، وعمرو الشحات، وأحمد السمنجي، وبهاء صابر، ومحمد فتحي، ومصطفي السيد، ومحمد إبراهيم.





يذكر أن الغزل يخوض معسكر خارجي مغلق بالأكاديمية البحرية لمدة 10 أيام وسلعب خلال وديتين للوقوف علي مستوي اللاعيبين ومعرفة مدي الإستفادة منهم ومشاركة بعض الناشئين الذي أصطحبهم الفريق بالمعسكر.



