ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

5 لاعبين في القائمة الأولى لغزل المحلة

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:09 م
5 لاعبين في القائمة الأولى لغزل المحلة
طباعة
سارة سالم
 

 

قام فريق غزل المحلة بقيادة صابر عيد بإرسال القائمة الأولي استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".

وعلم "الفجر الرياضي" أن القائمة شهدت قيد 5 لاعبين وهم أحمد فهمي محمد طارق الكومي وحسن عبده وأحمد عادل وخالد الإخميني.

و قام الغزل بالإستغناء في أخر الموسم عن كل من كريم أشرف، وعمرو الشحات، وأحمد السمنجي، وبهاء صابر، ومحمد فتحي، ومصطفي السيد، ومحمد إبراهيم.

يذكر أن الغزل يخوض معسكر خارجي مغلق بالأكاديمية البحرية لمدة 10 أيام وسلعب خلال وديتين للوقوف علي مستوي اللاعيبين ومعرفة مدي الإستفادة منهم ومشاركة بعض الناشئين الذي أصطحبهم الفريق بالمعسكر.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
-
x
16:00
-
روسيا
كرواتيا
-
x
20:00
-
الدانمارك
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 1:10:01 PM