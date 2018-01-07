ثنائية إبراهيموفيتش تمنح جالاكسي التعادل بالدوري الأمريكي

واصل زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، وضع بصمته، وقاد فريقه للتعادل (3-3)، مع سان هوزيه إيرثكويكس، في الدوري الأمريكي لكرة القدم، أمس السبت.





ورفع إبراهيموفيتش، الذي عاد إلى الولايات المتحدة بعد زيارة إلى روسيا لتحليل مباريات في كأس العالم، رصيده إلى 9 أهداف منذ ظهوره الأول مع جالاكسي في 31 مارس.





وهذه رابع مرة يسجل فيها إبراهيموفيتش، القادم من مانشستر يونايتد، هدفين في مباراة واحدة.





وشهدت المواجهة ثنائية أخرى من المخضرم كريس وندولوسكي، مهاجم إيرثكويكس الذي رفع رصيده إلى 140 هدفا في مسيرته بالدوري الأمريكي، ليتعادل فريقه للمرة الثالثة بعدما خسر قبلها 4 مباريات متتالية.





وأصبح وندولوسكي (35 عاما) على بعد 5 أهداف من الرقم القياسي في عدد الأهداف بالدوري والذي يحمله لاندون دونوفان.





وسجل وندولوسكي 6 أهداف هذا الموسم، وجاءت ثنائيته في شباك جالاكسي من ركلتي جزاء.



