أهم أخبار السعودية اليوم الأحد 1/7/2018
الأحد 01/يوليه/2018 - 01:08 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأحد الموافق 1-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أنهت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم لموسم حج هذا العام، بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية، لخدمة ورعاية الحجيج، وتمكينهم من أداء الحج بكل سهولة.
السعودية تعلن عن إجراءات جديدة لقدوم الحجاج القطريين لأداء الحج
منشدة سعودية تتغنى بمحمد بن سلمان
الأمطار تهطل على أحد رفيدة ومتنزهات الأمير سلطان والحبلة
رد فعل غير متوقع من طفل سعودي حول قيادة والدته للسيارة (فيديو)
بعروض الخيل العربية الأصيلة.. افتتاح مهرجان "صهيل الأصايل" في أبها
السعودية تعلن عن إجراءات جديدة لقدوم الحجاج القطريين لأداء الحج
منشدة سعودية تتغنى بمحمد بن سلمان
الأمطار تهطل على أحد رفيدة ومتنزهات الأمير سلطان والحبلة
رد فعل غير متوقع من طفل سعودي حول قيادة والدته للسيارة (فيديو)
بعروض الخيل العربية الأصيلة.. افتتاح مهرجان "صهيل الأصايل" في أبها
المزيد عن: منشدة سعودية قدوم الحجاج القطريين صهيل الأصايل السعودية اليوم الرياض اليوم افتتاح مهرجان أهم أخبار اليوم الأحد