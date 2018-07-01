أهم أخبار السعودية اليوم الأحد 1/7/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأحد الموافق 1-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أنهت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم لموسم حج هذا العام، بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية، لخدمة ورعاية الحجيج، وتمكينهم من أداء الحج بكل سهولة.