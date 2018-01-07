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مصر ترفض دعوة الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإستقبال المهاجرين

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:08 م
مصر ترفض دعوة الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإستقبال المهاجرين
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هديل هاشم
 
قالت مصر، اليوم الأحد، إنها لن تبني مخيمات للاجئين المهاجرين الذين تم ترحيلهم من الاتحاد الاوروبي إذا طلب منهم ذلك.

وفقا لموقع "دويتشه ويله"، وجاء هذا الإعلان بعد أن كشفت تفاصيل صفقة الهجرة الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي أن قادة الكتلة سيسعون لبناء مراكز لطالبي اللجوء في "البلدان الشريكة" في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال لصحيفة "فيلت إم سونتاج" الألمانية "ان مرافق استقبال الاتحاد الاوروبي للمهاجرين في مصر ستنتهك قوانين ودستور بلادنا".

وأضاف عبد العال، الذي شارك في تأليف دستور مصر لعام 2014، "أن مصر لديها بالفعل حوالي 10 ملايين لاجئ من سوريا والعراق واليمن وفلسطين والسودان والصومال ودول أخرى، وأن جميع طالبي اللجوء يحق لهم الحصول على الرعاية الصحية المجانية. والتعليم.


وذكر الموقع أن قادة ألبانيا والمغرب وتونس والجزائر سيرفضون بناء مراكز استقبال للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
المزيد عن: مصر مخيمات للاجئين اللاجئين الاتحاد الاوربي
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