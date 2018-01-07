نجم فرنسا السابق: مبابي لا يقل عن ميسي ورونالدو

أكد الدولي الفرنسي السابق، فلوران مالودا، أن كيليان مبابي، النجم الصاعد بسرعة الصاروخ في منتخب الديوك، لا يقل بأي حال من الأحوال عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أو البرتغالي كريستيانو رونالدو.





وقال مالودا، اليوم الأحد، في موسكو "لديه الإمكانيات التي تؤهله للوصول إلى مستوى ميسي ورونالدو، إذا أظهر الإصرار واستغل إبداعه سيكون بإمكانه أن يفعل مثلهما".





وفاز المنتخب الفرنسي على نظيره الأرجنتيني (4 -3) أمس السبت، على ملعب كازان أرينا، في دور الـ16 لمونديال روسيا.





ويدين منتخب فرنسا بالفضل في هذا الفوز لنجم باريس سان جيرمان الذي سجل الهدفين الثالث والرابع وحصل بنفسه على ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول.





وتابع مالودا "الأجواء في روسيا تساعد مبابي على إخراج أفضل ما لديه، في هذه السن الصغيرة فإنه يريد أن يثبت أنه واحد من بين الأفضل".



