ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

احتجاجات في أنحاء أمريكا ضد فصل أطفال المهاجرين عنهم

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:05 م
احتجاجات في أنحاء أمريكا ضد فصل أطفال المهاجرين عنهم
احتجاجات في أنحاء أمريكا
طباعة
وكالات
 

شارك عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرات بعدة مدن في أنحاء الولايات المتحدة، أمس السبت، لمطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف حملة على المهاجرين أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم وأمهاتهم على الحدود الأمريكية المكسيكية وتسببت في خطط لإقامة معسكرات احتجاز يديرها الجيش.

 

وفي سان فرانسيسكو ومينيسوتا وشيكاجو وأماكن أخرى تجمع الآلاف في مسيرات في الشوارع أو مظاهرات في الميادين العامة.

وانضم مشاهير في هوليوود للمظاهرة التي نظمت في لوس أنجليس وتحدث سياسيون إلى المحتجين قائلين إنهم متضامنون معهم في معارضتهم لسياسة الهجرة التي يطبقها ترامب.

 

ويقول ترامب إن الهجرة غير الشرعية تزيد معدلات الجريمة. وفي مايو أيار طبق سياسة صارمة لمحاكمة المهاجرين الذين يلقى القبض عليهم لدخول البلاد بطرق غير مشروعة.

 

وأدى ذلك إلى فصل أكثر من ألفي طفل عن آبائهم وأمهاتهم، مما أثار موجة غضب عارمة هذا الشهر حتى من بعض حلفاء ترامب.

 

المزيد عن: في أنحاء أمريكا فصل أطفال المهاجرين ترامب امريكا احتجاجات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
-
x
16:00
-
روسيا
كرواتيا
-
x
20:00
-
الدانمارك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 1:20:02 PM