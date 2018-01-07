احتجاجات في أنحاء أمريكا ضد فصل أطفال المهاجرين عنهم

شارك عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرات بعدة مدن في أنحاء الولايات المتحدة، أمس السبت، لمطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف حملة على المهاجرين أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم وأمهاتهم على الحدود الأمريكية المكسيكية وتسببت في خطط لإقامة معسكرات احتجاز يديرها الجيش.

وفي سان فرانسيسكو ومينيسوتا وشيكاجو وأماكن أخرى تجمع الآلاف في مسيرات في الشوارع أو مظاهرات في الميادين العامة.

وانضم مشاهير في هوليوود للمظاهرة التي نظمت في لوس أنجليس وتحدث سياسيون إلى المحتجين قائلين إنهم متضامنون معهم في معارضتهم لسياسة الهجرة التي يطبقها ترامب.

ويقول ترامب إن الهجرة غير الشرعية تزيد معدلات الجريمة. وفي مايو أيار طبق سياسة صارمة لمحاكمة المهاجرين الذين يلقى القبض عليهم لدخول البلاد بطرق غير مشروعة.

وأدى ذلك إلى فصل أكثر من ألفي طفل عن آبائهم وأمهاتهم، مما أثار موجة غضب عارمة هذا الشهر حتى من بعض حلفاء ترامب.