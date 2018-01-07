ضبط طالب ثانوي يغش بالهاتف المحمول.. ونقل طالبة للمستشفى بالقليوبية

أنهى طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية الامتحانات اليوم الأحد، فى مواد الفلسفة والرياضة التطبيقية والجيولوجيا.



حيث واصلت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم أعمالها خلال اليوم حيث تم إلغاء الإجازات بالنسبة لها.



فيما كشفت مصادر بالمديرية عن ضبط طالب متلبسا بالغش بإستخدام الهاتف المحمول فى لجنة مدرسة ذكى مبارك بادارة غرب شبرا الخيمة



كما تم نقل طالبة بلجنة مدرسة أسامة نصار بإدارة قها التعليمية لمستشفى قليوب المركزى عقب اصابتها باضطراب فى ضربات القلب.



ياتى ذلك فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط كنترول الثانوية العامة بشبرا الخيمة لتأمين أعمال التصحيح لأوراق الطلاب.

