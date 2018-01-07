"التعليم": لم نحدد موعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة

قال رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه لم يتم تحديد وقت الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية، مؤكداً أن الكنترول يأخذ راحته لعدم الاستعجال.

وأضاف في تصريحات اليوم، أن العمل يسير حتى الآن، وفق الخطة الزمنية الموضوعة المتفق عليها، و سيتم تحديد موعد إعلان النتيجة، عقب الانتهاء من عملية التصحيح.





ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 656343 بخلاف طلاب المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، حيث إن عدد طلاب الشعبة الأدبية هذا العام يبلغ 266898 طالبا وطالبة.





بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة علمي رياضة 114716 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب علمي علوم 264697 طالبا وطالبة.



