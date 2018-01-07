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مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة وزارة الشباب والرياضة 10 يوليو

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:59 م
مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة وزارة الشباب والرياضة 10 يوليو
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دينا نبيل
 
يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن استراتيجية وخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو الجاري.
 
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر قيادات وزارة الشباب والرياضة ولفيف من السادة الإعلاميين والصحفيين وكبار النقاد الرياضين، ويفتح الوزير باب الحوار مع السادة الإعلاميين حول آليات العمل على صعيد قطاعي الشباب والرياضة، وأبرز مشروعات الوزارة والبرامج المزمع تنفيذها فى الفترة المقبلة وفقاً لتكليفات ورؤي الحكومة الجديدة
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