"التعليم": ضبط 9 حالات غش بامتحان الفلسفة للثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة رصدت 11 حالة غش، اليوم الأحد، في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، خلال امتحانات الاستاتيكا والفلسفة والجولوجيا.





وأضاف أنه توجد 9 حالات منهم لمادة الفلسفة.





ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 656343 بخلاف طلاب المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، حيث إن عدد طلاب الشعبة الأدبية هذا العام يبلغ 266898 طالبا وطالبة.





بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة علمي رياضة 114716 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب علمي علوم 264697 طالبا وطالبة.