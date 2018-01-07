ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

باكستان تمدد إقامة اللاجئين الأفغان لمدة 3 أشهر أخرى

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:56 م
باكستان تمدد إقامة اللاجئين الأفغان لمدة 3 أشهر أخرى
الرئيس الباكستاني
طباعة
وكالات
 

قررت الحكومة الباكستانية اليوم الأحد تمديد فترة إقامة اللاجئين الأفغان المقيمين داخل باكستان لمدة 3 أشهر أخرى.

 

 وذكرت صحيفة "ديلى باكستان" الباكستانية أن الدولة اتخذت هذا القرار خلال اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء الجديد ناصر الملك.

 

وأضافت أن مجلس الوزراء الباكستانى مدد فترة الإقامة للاجئين المسجلين فقط، وتقرر أيضا أن تتخذ الحكومة الجديدة قرارا بشأن الإقامة الطويلة أو القصيرة للاجئين.

 

يأتى ذلك بعد انتهاء فترة الإقامة الممتدة للاجئين الأفغان المقيمين فى باكستان أمس السبت.

 

وتبذل الحكومة الأفغانية جهودا لتمهيد الطريق أمام عودة اللاجئين الأفغان من البلدان المجاورة، وتحديدا باكستان التى تستضيف حاليا مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان.

 

المزيد عن: اللاجئين الافغان الرئيس الباكستانى أمام اللاجئين إقامة اللاجئين 3 اشهر اخرى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
-
x
16:00
-
روسيا
كرواتيا
-
x
20:00
-
الدانمارك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 1:20:04 PM