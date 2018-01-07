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فرنسا: هروب زعيم عصابة من السجن عبر طائرة هليكوبتر

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:54 م
فرنسا: هروب زعيم عصابة من السجن عبر طائرة هليكوبتر
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 
أكدّت سلطة السجون الفرنسية، اليوم هروب رئيس عصابة من سجن فرنسى بطائرة هليكوبتر، وفقاً لوكالة فرانس برس.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميرور" البريطانية، أنّ الهارب "ريدوا فايد"-46 عاماً، هرب من سجن رياو، صباح اليوم بعد التقاطه من قبل مروحية هليكوبتر بمساعدة 3 من شركاه المسلحين، والتى عًثر عليها محروقة فى جونيسى.


ولم تحدد السلطات مكان الهارب حتى الأن، حيث كان فى سجن انفرادى لحظة الهرب، ولم تكن هناك إجراءات خاصة لمراقبته وتتبعه، كما يُعتقد أنّ "فايد" هرب من السجن من قبل.

 

 والحادث هو ليس الأول من نوعه، بعد هروب جوليانو فيربارد، المتهم باعتداءات جنسية على متن مروحية بمسعدة شركاه عام 2009.


فرنسا: هروب زعيم عصابة من السجن عبر طائرة هليكوبتر
فرنسا: هروب زعيم عصابة من السجن عبر طائرة هليكوبتر
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