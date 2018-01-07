فرنسا: هروب زعيم عصابة من السجن عبر طائرة هليكوبتر
الأحد 01/يوليه/2018 - 12:54 م
خاطر عبادة
أكدّت سلطة السجون الفرنسية، اليوم هروب رئيس عصابة من سجن فرنسى بطائرة هليكوبتر، وفقاً لوكالة فرانس برس.
ووفقاً لصحيفة "ديلى ميرور"
البريطانية، أنّ الهارب "ريدوا فايد"-46 عاماً، هرب من سجن رياو، صباح
اليوم بعد التقاطه من قبل مروحية هليكوبتر بمساعدة 3 من شركاه المسلحين، والتى
عًثر عليها محروقة فى جونيسى.
ولم تحدد السلطات مكان الهارب حتى الأن، حيث
كان فى سجن انفرادى لحظة الهرب، ولم تكن هناك إجراءات خاصة لمراقبته وتتبعه، كما يُعتقد أنّ "فايد" هرب من السجن من قبل.
ووفقاً لصحيفة "ديلى ميرور"
البريطانية، أنّ الهارب "ريدوا فايد"-46 عاماً، هرب من سجن رياو، صباح
اليوم بعد التقاطه من قبل مروحية هليكوبتر بمساعدة 3 من شركاه المسلحين، والتى
عًثر عليها محروقة فى جونيسى.
ولم تحدد السلطات مكان الهارب حتى الأن، حيث
كان فى سجن انفرادى لحظة الهرب، ولم تكن هناك إجراءات خاصة لمراقبته وتتبعه، كما يُعتقد أنّ "فايد" هرب من السجن من قبل.
المزيد عن: فرنسا عالم طائرة هليكوبتر رئيس عصابة اخبار