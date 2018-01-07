العثور على تابوت أثري أسفل قطعة أرض شرق الإسكندرية

عثرت قوات أمن الإسكندرية على تابوت أثري من الجرانيت أسفل أرض في منطقة شرق الإسكندرية، قد تم الكشف عنه أثناء قيام مقاول بناء بأعمال مجسات، لاستخراج رخصة عقار والحصول على موافقة منطقة آثار الإسكندرية، عثر على التابوت الأثري مغلق من الجرانيت الأسود، وقد تم استخراجه.





كان اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم سيدي جابر مفادها العثور علي تابوت أثري مغلق أسفل العقار رقم 8 شارع الكرملي دائرة القسم.





وبالانتقال والفحص تبين العقار محل البلاغ عبارة عن قطعة أرض مساحتها 150 متر مربع تقريبًا ملك المدعو م ا م وأثناء قيام المدعو أ ع م سن 31 مقاول مقيم شارع طمازين دائرة قسم أول الرمل بأعمال مجسات لإستخراج رخصة بناء عقار والحصول على موافقة منطقة آثار الإسكندرية، عُثر على تابوت أثري مغلق من الجرانيت الأسود بطول 2.75 متر × 1.65 متر بإرتفاع 1.85 متر يزن 30 طن تقريبًا.





وتم إخطار عمليات المحافظة وحي شرق، ومنطقة أثار الإسكندرية، وتم التنسيق مع الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة لإستخراج التابوت وإتخاذ ما يلزم حياله، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تنسيقًا مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالإسكندرية.



