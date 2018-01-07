إسرائيل تخصص ملايين الدولارات لتقوية شبكة الاتصالات في مستوطنات الضفة

خصصت الحكومة الإسرائيلية، 9 مليون دولار لتطوير وتحسين شبكة الاتصالات الهاتفية والبريدية في جميع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطواتها لضمها للسيادة الإسرائيلية.



وذكرت القناة السابعة العبرية، أن وزير الاتصالات، أقر كذلك تطوير نظام توزيع البريد في المستوطنات، فبدلا من توزيع البريد على مراكز في المستوطنات، سيتم توزيعه بشكل شخصي في صناديق بريد منازل المستوطنين، موضحا أن التنفيذ الفعلي لهذه الخطوة سيبدأ في غضون أسابيع قليلة.



يشار إلى أن حكومة الاحتلال كانت أقرت العديد من القوانين والخطوات، التي تهدف إلى ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية.

