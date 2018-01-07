"التعليم": رصدنا 865 حالة غش وشغب خلال امتحانات الثانوية هذا العام

كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عدد حالات الغش هذا العام، خلال امتحانات الثانوية العامة.





وقال في تصريحات اليوم، إنه يوجد 44 حالة استخدام محمول، و١٠٥ حيازة محمول، و٦٧ نشر أسئلة على "الفيسبوك".





وأضاف أنه تم ضبط 649 حالة غش تقليدي وتمزيق أوراق الإجابات والتعدي على الملاحظين، بالإضافة إلى 865 حالة غش وشغب هذا العام.





ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 656343 بخلاف طلاب المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، حيث إن عدد طلاب الشعبة الأدبية هذا العام يبلغ 266898 طالبا وطالبة.





بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة علمي رياضة 114716 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب علمي علوم 264697 طالبا وطالبة.