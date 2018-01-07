تعرف على مدربي قطاع الناشئين بغزل المحلة









أعلن نادي غزل المحلة برئاسة ناجح فياض عن تعين مدربي قطاع الناشئين لنادي غزل المحلة للموسم الجديد 2018-2019.





وجاء تشكيل القطاع يضم محروس قاسم مديرا فنيا لمواليد 2005، وباهر السباعي مواليد 2006، ومحمد الشوري مواليد 2007، ومحمد سرور مواليد 2008، وأحمد عبدالرازق "حنكورة" مواليد 2009 وذلك تحت قيادة سيد محرز رئيس قطاع الناشئين، بإشراف من حمزة الشهاوي المشرف على القطاع.





يذكر أن "صابر عيد" المدير الفني للفريق الأول، قام بإصطحاب 12ناشئ خلال المعسكر المقام حاليا بالأكاديمية البحرية للوقوف علي مستواهم ومعرفة مدي الإستفادة منهم، وجاء هذا الأمر لتفكير الجهاز الفني بالإستعانة بالشباب خلال الموسم المقبل.





يذكر أن غزل المحلة تحل ضيفا علي فريق كفر الشيخ، في أولي مباريات دوري القسم الثاني.



