اجتماع بالبرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

عقدت اللجنة المعنية بتنفيذ خطة البرلمان العربي لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اجتماعا لها اليوم الأحد، برئاسة رئيس البرلمان العربى مشعل بن فهم السلمى.

حضر الاجتماع وفد رفيع المستوى عن جمهورية السودان برئاسة أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الخارجية.

وبحث الاجتماع الخطوات التنفيذية لخطة البرلمان العربى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.