سعر الريال السعودى في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الأحد 1-7-2018





استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية للبنوك اليوم الأحد، مسجلاً 4.75 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.





وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك بلوم مصر عند مستوى 4.76 جنيها، في حين بلغ أقل سعر للبيع 4.77 جنيها في بنك الاسكندرية.



