مجلس الوزراء يشيد بجهود مكتب خدمة المواطنين بالبحيرة

استقبلت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، برقية من الأمانة العامة للاتصال والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أشادوا فيها بدور مكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة في تطوير الأداء وسرعة حسم شكاوى المواطنين الموجهة للمحافظة والاستجابة السريعة والتنسيق مع كافة الجهات للتيسير على أصحاب المطالب وإيجاد الحلول السريعة والفورية لشكواهم.



