مجلس الوزراء يشيد بجهود مكتب خدمة المواطنين بالبحيرة
الأحد 01/يوليه/2018 - 12:49 م
إسلام أمين
استقبلت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، برقية من الأمانة العامة للاتصال والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أشادوا فيها بدور مكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة في تطوير الأداء وسرعة حسم شكاوى المواطنين الموجهة للمحافظة والاستجابة السريعة والتنسيق مع كافة الجهات للتيسير على أصحاب المطالب وإيجاد الحلول السريعة والفورية لشكواهم.
ومن جانبها أعربت، محافظ البحيرة، عن تقديرها وشكرها للعاملين بمنظومة الشكاوى ومكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.
المزيد عن: البحيرة اليوم البحيرة اخبار مصر اخبار البحيرة