عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة جنود الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وأفاد شهود عيان بأن ما يقارب من 76 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة وخروجا من باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب، إضافة إلى استمرار منع دخول عشرات الرجال والنساء إلى المسجد منذ فترة طويلة.