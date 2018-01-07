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شاهد.. كواليس مشاهد الأكشن في فيلم توم كروز الجديد

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:32 ص
شاهد.. كواليس مشاهد الأكشن في فيلم توم كروز الجديد
توم كروز
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الفجر الفني
 

أطلقت شركة Paramont Pictures فيديو جديد يكشف عن كواليس مشاهد الأكشن التي قام النجم العالمي توم كروز بتصويرها بنفسه في فيلمه الجديد Fall Out وهو الجزء السادس من سلسلة أفلام Mission Impossible .

وكان كروز قد قام بتصوير الفيلم بين لندن، فرنسا وأبوظبي دون الاستعانة بدوبيلر رغم تعرضه لكسر في الكاحل أثناء قفزه من سطح أحد المباني العالية، فيما قام بنفسه بالقفز ببارشوت من ارتفاع 25 ألف قدم.

الجدير ذكره أن الفيلم من المقرر طرحه في الصالات السينمائية العالمية يوم 30 سبتمبر المقبل.

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