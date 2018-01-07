الزمالك يرفض احتراف نجمه في تركيا لدواع سياسية

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك احتراف محمود عبد العاطي دونجا في نادي إسطنبول باشاك شهير التركي خلال الموسم الجديد.

وتمسك مرتضى منصور رئيس الزمالك بدونجا ورفض مناقشة العرض من الأساس بسبب السياسات الخاصة بدولة تركيا، مؤكدًا على رفضه التام للاحتراف أي لاعب في الفريق بالدوري التركي.

وسبق لدونجا خوض تجربة احتراف سريعة في أحد الأندية بالدوري البلغاري ولكنه لم يحالفه التوفيق ليعود مجددًا إلى الدوري المصري عبر بوابة فريق مصر للمقاصة ثم الزمالك