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حريق وإطلاق نار خلال احتجاجات جنوب إيران

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:36 ص
حريق وإطلاق نار خلال احتجاجات جنوب إيران
احتجاجات في إيران
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وكالات
 

أظهرت مقاطع مسربة حول الاحتجاجات، التي تشهدها مدينة خرمشهر جنوب إيران بسبب تلوث المياه، حريقا قال نشطاء إنه اندلع في متحف المدينة، كما رصدت اشتباكات وأصوات إطلاق الرصاص.

 

وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي إن شخصا واحدا أصيب بجروح خلال إطلاق رصاص في احتجاجات يوم أمس السبت في مدينة خرمشهر.

 

وتشهد المدينة منذ أيام احتجاحات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتلوث مياه الشرب.

 

وقد اتهم النائب عن أهالي خرمشهر جنوب غرب إيران، عبد الله سامري، عددا من المحتجين بمحاولة استغلال المظاهرات حول وضع مياه الشرب في المدينة لأغراض أخرى.

 

وقد تظاهر المئات لمطالبة الحكومة بحل مشاكلهم المتمثلة في انعدام مياه الشرب في مناطق محافظة خوزستان، خصوصاً مدينة المحمرة حيث علت هتافات ضد النظام الإيراني الحاكم، على غرار "حرامية" أو "باسم الدين سرقونا الحرامية"، بينما رفع متظاهرون أوعية مياه فارغة.

 

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