عبد العال لصحيفة ألمانية: مصر لن تبنى مخيمات للاجئين المرحلين من أوروبا

أكدّ رئيس مجلس النواب على عبد العال، اليوم أنّ مصر ترفض أى مقترح لبناء مخيمات للاجئين الذين يتم ترحيلهم من بلدان الاتحاد الأوروبى إذا طلبوا ذلك.





وقال عبد العال لصحيفة "فيلت ام سونتاج" الألمانية، إنّ مراكز الاستقبال الأوروبية للمهاجرين فى مصر ستنتهك قوانين ودستور بلادنا.

وجائت هذه التصريحات بعد أن كشفت تفاصيل صفقة الهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبى أنّ قادة التكتل سيسعون لبناء مراكز لطالبى اللجوء فى البلدان الشريكة بالشرق الأوسط وأفريقيا.





كما أضاف رئيس البرلمان أنّ مصر لديها بالفعل نحو 10 ملايين لاجئ من سوريا والعراق واليمن وفلسطين والسودان والصومال ودولاً أخرى، وأنّ جميع طالبي اللجوء يحق لهم الحصول على الرعاية الصحية المجانية والتعليم، وكانوا على الرحب والسعة، بينما أوضح أنّ الاستثناء الوحيد هم اللاجئين غير الشرعيين.

كما أعلنت أيضاً حكومات ألبانيا والمغرب وتونس والجزائر، رفضهم لأى مقترح لبناء مراكز استقبال للمهاجرين الذين يسعون الوصول إلى الاتحاد الأوروبى.