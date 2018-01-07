أبرزها "العثور على تابوت أثري في الإسكندرية".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ العثور على تابوت أثري في الإسكندرية، فضلًا عن تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة.

العثور على تابوت أثري في الإسكندرية

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على تابوت أثري أسفل عقار بدائرة قسم سيدى جابر.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم سيدى جابر مفادها العثور على تابوت أثري مغلق أسفل العقار رقم 8 شارع الكرملى دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العقار محل البلاغ عبارة عن قطعة أرض مساحتها 150 متر مربع تقريبًا ملك م ا م، وأثناء قيام أ ع م 31 سنة مقاول مقيم شارع طمازين، دائرة قسم أول الرمل بأعمال مجسات لاستخراج رخصة بناء عقار والحصول على موافقة منطقة آثار الإسكندرية، وعُثر على تابوت أثري مغلق من الجرانيت الأسود بطول 2.75 متر × 1.65 متر بارتفاع 1.85 متر يزن 30 طن تقريبًا، - تم إخطار عمليات المحافظة وحي شرق، ومنطقة آثار الإسكندرية.

وتم التنسيق مع الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، لاستخراج التابوت واتخاذ ما يلزم حياله، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، تنسيقًا مع الإدارة العامة، لشرطة السياحة والآثار بالإسكندرية، وتم التنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر رقم 8115/2018 إداري قسم سيدي جابر.

تعطل قطار بورسعيد القاهرة بمحطة أبو حماد

وأكدت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الأحد، تأخر قطار 952 بور سعيد - القاهرة سياحي بمحطة أبو حماد بالشرقية، نتيجة حدوث دخنة في دورة مياه العربة السابعة وتم إخمادها بطفاية الحريق دون حدوث أى إصابات.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه على الفور تم اتخاذ إجراءات السلامة وعمل اللازم بمعرفة فريق الصيانة لعدم تعطيل القطار وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار على التأخير نتيجة هذا العطل المفاجئ الذي حدث.

تفقد قناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاحها رسميًا

فيما وصل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، يرافقه اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية، اليوم الأحد، إلى محافظة أسيوط، لتفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحطة الأسبوع القادم.

ويهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الرى في زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية 1،65 مليون فدان، بنسبة حوالي 20% من إجمالى المساحة المزروعة في مصر، موزعة على 5 محافظات هي "أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة"، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالي مليون مزارع مصري.

كما يهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وكذلك توفير محور مروري جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا، أعلى القناطر الجديدة، بعرض 4 حارات مرورية لربط شرق وغرب النيل، وأيضًا توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم في التصرفات والمناسيب، وتصل تكلفة المشروع حوالي 6.5 مليار جنيه.

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة

بينما شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية بسبب ظروف التشغيل، وأعمال الصيانة.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط العمانية رقم 408 المتجهة إلى مسقط، ورحلة طيران الجزيرة رقم 91541 المتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة الاتحاد للطيران رقم 658 المتجهة إلى أبوظبي، ورحلة شركة المصرية العالمية للطيران رقم 510 المتجهة إلى الكويت، بسبب ظروف التشغيل، والأعطال الفنية وأعمال الصيانة.

قتيل و20 مصابًا في انفجار سيارة بكركوك

وأعلنت مستشفى كركوك العام، أن حصيلة التفجير الذي استهدف مجمع المخازن جنوبي المحافظة بسيارة مفخخة بلغت قتيل، و20 مصابًا.

وقال مدير المستشفى ولى كريم - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "غالبية المصابين هم عناصر أمنية ومن حماية المخازن التى فيها صناديق اقتراع المحافظة"، مشيرًا إلى انه تم نقل جميع المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.