بلجيكا تتطلع للفوز بالضربة القاضية على "الساموراي"





المنتخب البلجيكي المذهل يتطلع لتحقيق خطوة جديدة على الطريق الصحيح، من خلال التأهل إلى دور ربع النهائي لكأس العالم، مع إيمان راسخ بقدرة الفريق على بلوغ المباراة النهائية.





ولكن أولاً ينبغي على الفريق البلجيكي أن يتجاوز عقبة اليابان، غداً الإثنين، في روستوف بدور الـ16، من أجل حجز مقعده في دور ربع النهائي، ومضاهاة ما حققه قبل 4 أعوام في مونديال البرازيل.





وخرجت بلجيكا من دور ربع النهائي في مونديال البرازيل على يد الأرجنتين، وتعرضت لهزيمة في الدور ذاته في يورو 2016 على يد ويلز، ولكن الفريق صاحب المركز الثالث في التصنيف العالمي للمنتخبات، أظهر أن لديه كل المؤهلات للوصول إلى أبعد مدى في روسيا.





وتصدر منتخب بلجيكا المجموعة السابعة للمونديال برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، وفي ظل وجود لاعبين من أمثل هازارد، كيفين دي بروين، الحارس تيبو كورتوا، والمهاجم روميلو لوكاكو، الذي قد يكون مرشحاً لجائزة هداف المونديال.





وسجل لوكاكو 4 أهداف خلال مباراتين في المونديال، بعد حصوله على راحة أمام إنجلترا، علماً بأنه سجل 40 هدفاً خلال 71 مشاركة مع منتخب بلاده.





ويمتلك لوكاكو 5 أهداف في كأس العالم، حيث سجل هدفاً أيضاً في مونديال البرازيل، ليصبح على بعد هدف واحد من أن يصبح الهداف التاريخي لبلجيكا في المونديال، متخطياً مارك فيلموتس.





وإذا سجل مهاجم مانشستر يونايتد هدفين أخرين في روسيا، فإنه سيسجل رقماً قياسياً جديداً لهدافي دول البنيلوكس في كأس العالم.