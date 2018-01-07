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متحدث الزراعة عن نفوق الماشية في بني سويف: غير حقيقي

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:29 ص
متحدث الزراعة عن نفوق الماشية في بني سويف: غير حقيقي
حامد عبد الدايم
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هدى عبدالرازق
 
عقب حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، ببلاغ إلى الرقابة الإدارية، بشأن انتشار وباء بين الأبقار ببني سويف، بسبب فاعلية الأمصال الموردة من وزارة الزراعة.

وقال خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن كل الأمصال التي تورد إلى المحافظات واحدة، ولا فرق بينها، ومصدرها واحد، موضحًا أن الهيئة العامة للخدمات البطرية لم تتلقى أي بلاغ من بني سويف بشأن نفوق الماشية بسبب الأمصال.

وأشار إلى أنه ما يتردد حول نفوق الماشية في بني سويف غير حقيقي، معقبا: "هي فين رؤوس الماشية اللي ماتت"، مؤكدا أن هناك حملات قومية على مستوى الجمهورية لتحصين الماشية.
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