"البيئة" تشارك في حفل إطلاق بنك الشباب المصري



وأوضح أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني لأي مبادرة شبابية رائدة في مجال البيئة.



ووجه الشكر للدكتورة مروة الدالي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة، وقفية المعادي الأهلية علي فكرة المشروع الذي يستهدف رواد الأعمال من الشباب المصري.



ويهدف المشرع إلي ربط مصر بأكثر من 28 دولة بها بنوك الشباب وب 200بنك شباب علي مستوي العالم.



ويعد بنك الشباب مبادرة تديرها مجموعات مدربة من الشباب لخدمة شباب منطقتهم من رجال الأعمال بدءا من إيجاد التمويل ثم تحديد مجالات الدعم سواء مجال الثقافة أو البيئة أو المياه أو إيجاد فرص عمل.



جديرا بالذكر أن مؤسسة وقفية المعادي تسعي إلي إحياء فكرة الوقف المجتمعي وتقوم بتقديم الاستشارات للوقف الخيري الذي يشجع علي العطاء الاجتماعي وتنفيذ برنامج مشاركة الشباب الذي يهدف إلي تمكين الشباب من صنع القرار وإدارة وتمويل المشروعات، بالإضافة إلي برنامج البيئة الذي ينفذ مشاريع زراعة الأسطح للمنازل والمدارس والشركات ويعمل علي نشر الفكر والوظائف الخضراء.

أكد الدكتور وائل رضا، رئيس وحدة الشباب، بوزارة البيئة، أن الوزارة تولي خلال الفترة المقبلة، اهتماما كبيرا بالشباب حيث أنهم ذخيرة هذا الوطن وأنهم إذا كانوا هم نصف الحاضر فهم كل المستقبل.وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال حفل إطلاق مشروع "بنك الشباب المصري"، بنسخته الأولى في مصر والعالم العربي، والذي تنظمه مؤسسة وقفية المعادي الأهلية والمفوضية الأوروبية بجمهورية مصر العربية.وأضاف أن الشباب عليهم حماية البيئة، في كل مكان يتواجدون فيه سواء في مراكز الشباب أو المدارس أو الجامعات والمعاهد ومنظمات المجتمع المدني التي تعد أذرع وزارة البيئة في التوعية البيئية لكافة شرائح وطبقات المجتمع.