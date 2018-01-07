إصابة طالب بغيبوبة سكر في امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

نقلت سيارة إسعاف بالدقهلية، الطالب أمير طاهر منصور، 18 سنة، مصابًا بغيبوبة سكر تزامنا مع أدائه امتحان الثانوية العامة، في مدرسة ميت الحلوج، وتم وضعه على أكسجين وجارٍ متابعة الحاله، ليسجل الطالب الإصابة الثانية، في آخر أيام مارثون الامتحانات.



وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية، والاستاتيكا، والفلسفة والمنطق، في آخر أيام امتحانات الدور الأول للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨.



كما اليوم الأحد، طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 248 ألف و513 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 108 آلاف و838 طالبا وطالبة.



في حين أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 239 ألف و704 طالبا وطالبة، بآخر أيام امتحان الدور الأول من امتحان شهادة إتمام الثانوة العامة