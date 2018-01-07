أحلام تختتم الدورة 17 لمهرجان موازين في المغرب

اختتمت المغنية الإماراتية أحلام ليالي مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب أمس السبت بحفل كبير جذب الآلاف من عشاق الموسيقى الشرقية والأغاني الخليجية بشكل خاص.



وأطلت أحلام على مسرح النهضة الذي يستضيف برنامج الموسيقى الشرقية في المهرجان بقفطان مغربي أزرق ورددت على مدى أكثر من ساعتين باقة من أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور.



ووجهت المغنية الإماراتية كلمة لجمهور الحفل قائلة "أنا اليوم بينكم أحس أنا مش غريبة.. أحس إن أنا في بلدي الثاني المغرب العظيم".



ومن بين ما غنت (تدري ليش) و(ما يصح إلا الصحيح) و(قول عني) و(اللي شايف نفسه) و(طلقة) وغيرها من الأغاني الخليجية التي اشتهرت بها.



ورغم دعوات المقاطعة التي سبقت انطلاق المهرجان في 22 يونيو حزيران فإن حفل أحلام كان من بين الحفلات التي شهدت حضورا كبيرا وهو ما يرجع جزئيا إلى مبادرتها الشخصية بالتنازل عن أجرها عن الحفل لصالح العمل الخيري.



ووجهت المغنية الإماراتية الشكر إلى الجمهور قائلة "أنا كنت متأكدة انكم ما راح تخذلوني.. راح أشوفكم. أنا جيت بس لأني أحبكم".



وكانت أحلام قد كتبت بحسابها على إنستجرام يوم الثلاثاء الماضي "جمهوري الحبيب أهلي وناسي في المغرب.. في داخلي غصة وإحساس بالتعاطف لا حد له مع مطالبكم والتي عبرتوا عنها وبقوة في مقاطعة حضور مهرجان موازين وهذا حق من حقوقكم.. وها أنا اساهم معكم بالتنازل عن أجري بالكامل في موازين كدعم مني وتعبيرا عن صدق محبتي لكم".



وقالت الطالبة الجامعية سلمى البزيوي (23 عاما) التي حضرت حفل أحلام "قاطعت المهرجان في بدايته لأني بنت الشعب. وأنا حقيقة قدمت إكراما للروح الإنسانية التي تتمتع به أحلام وأنها لم تستخف بالمغاربة وفهمت رسالتنا".



وقالت فاطمة الزهراء السملالي (31 عاما) من بين الحضور أيضا "في حفل أحلام اليوم يبدو الأمر عاديا، لا أثر للمقاطعة. ربما لأن لها جمهورها في المغرب كما اكتسبت القلوب بالتفاتتها الإنسانية".



وشمل برنامج الختام أمس السبت حفلات أخرى على مسارح محمد الخامس والسويسي وأبو رقراق وسلا وشالة إضافة إلى عروض الشارع في محج الرياض وشارع المسيرة.



وكانت من بين الحفلات المميزة في الختام حفل لويس فونسي من بويرتوريكو صاحب أغنية (ديسباسيتو) التي حققت أرقاما قياسية على مستوى المشاهدة والتحميل عبر الإنترنت.



وعلى مدى تسعة أيام تضمن برنامج المهرجان حفلات لكبار المغنين العرب أمثال اللبنانية ماجدة الرومي والتونسي صابر الرباعي والعراقي كاظم الساهر والمغربية نجاة اعتابو إضافة للمغنين الأجانب مثل الأمريكي برونو مارس.