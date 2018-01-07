مراهق يعتدي جنسيا على طفل ويسبب له نزيفا بالمنوفية





وألقت قوات الشرطة بمركز الشهداء، القبض على المتهم، وجارِ التحقيق معه.

شهدت قرية كفر الشبع التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية، واقعة مؤسفة بطلها مراهق يُدعى "أحمد ع أ"، 18 سنة، حيث استدرج طفل صغير "محمد" 7 سنوات، إلى داخل محصول الذرة الطويل، واعتدى عليه جنسيًا، وسبب له جرحًا 10 سم ونزيف دماء.وفوجئ الأهالي بصراخ الطفل المصاب، وقررت أسرته تحرير محضر بالواقعة، ونقل الطفل لأقرب مستشفى.