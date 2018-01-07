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رسميا.. عمرو مرعي يجدد تعاقده مع النجم الساحلي

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:11 ص
رسميا.. عمرو مرعي يجدد تعاقده مع النجم الساحلي
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محمد الصو
 
نجح مسؤولو نادي النجم الساحلي التونسي، في تجديد التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل.

وجدد مرعي، لمدة موسم وحيد لينهي كافة الإشاعات التي أشارت في وقت سابق إلى رحيل اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان أندية المصري ودجلة والمقاصة، يتصارعون للظفر بخدمات مرعي، خلال الموسم المقبل إلا أن اللاعب قرر البقاء في تونس عام آخر.

المزيد عن: وادي دجلة مرعي عمرو مرعي النجم الساحلي المصري
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