صحف إسبانيا تنصب سرادق عزاء لميسي ورونالدو (صور)
الأحد 01/يوليه/2018 - 11:09 ص
علي نبوي
اهتمت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأحد بخروج مننتخبي الأرجنتين والبرتغال من بطولة كأس العالم بروسيا أمس عقب تعرضها للخسارة أمام فرنسا والأوروجواي.
وعنونت صحيفة "آس" على غلافها الرئيسي :"كريستيانو وميسي يذهبون إلى البيت" مشيرة إلى خروج الأرجنتين والبرتغال من كأس العالم ووداع النجمين للمونديال.
أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فعنونت :"ميسي وكريستيانو يخرجون من ثمن النهائي بعد هدفين من مبابي وكافاني، أبطال فرنسا و الأوروجواي".
فيما عنونت صحيفة "الماركا": "ميسي وكريستيانو رونالدو خارج مونديال روسيا بعد الخسار من فرنسا وأوروجواي"، كما اهتمت أيضا بنجم منتخب فرنسا كيليان مبابي ووصفته بالسوبر ستار.
صحيفة سبورت قالت: "كريستيانو وميسي تم اقصاءهم" وفي إشارة إلى خروج منتخب الأرجنتين والبرتغال من المونديال.
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