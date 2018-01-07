حملة تشكيك في أنطوان جريزمان رغم رباعية الأرجنتين





يثير مستوى أنطوان جريزمان، مهاجم منتخب فرنسا الجدل رغم الفوز على الأرجنتين بنتيجة 4-3 والتأهل لدور الثمانية لكأس العالم (روسيا 2018).





ونشرت مجلة فرانس فوتبول تقريرًا مطولًا تبرز فيه أن فاعليته الهجومية مازالت ضعيفة، وأن كيليان مبابي خطف منه الأضواء بالثنائية التي سجلها في مرمى الأرجنتين، إضافة إلى توريطه الدفاع الأرجنتيني في أكثر من مخالفة خطيرة أمام منطقة الجزاء.





وأضافت أن جريزمان اكتفى بتهديد المرمى مرتين من ركلة حرة اصطدمت بالعارضة وأخرى من ركلة جزاء سجل منها الهدف الأول، وانشغل كثيرا بالنزول إلى وسط الملعب، ولم يكن الانسجام موجودا بينه وبين أوليفيه جيرو، لذا مال مهاجم أتلتيكو مدريد كثيرا ناحية اليمين لتكوين جبهة مع بنيامين بافارد وبول بوجبا.





وأشارت إلى أن أنطوان جريزمان بدا عليه عدم الثقة في الثلث الهجومي، وهو ما وضح في تعطيله لهجمتين سريعتين وتفضيله تمرير الكرة إلى الخلف.





وأوضحت أن من الإيجابيات القليلة لجريزمان في مواجهة الأرجنتين لمسته السحرية التي أكملت هجمة الهدف الرابع، وكذلك عودته للخلف في محاولة لاستخلاص الكرة من ليونيل ميسي، ولكنه ارتكب مخالفة ضد النجم الأرجنتيني.





وذكرت أن أنطوان جريزمان لديه القدرة على تقديم أفضل مما ظهر به في أول 4 مباريات بكأس العالم، لامتلاكه قدرات جيدة لم تظهر بالكامل.



