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حريق ضخم بفندق في مدينة كراسنودار الروسية

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:01 ص
حريق ضخم بفندق في مدينة كراسنودار الروسية
حريق
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وكالات
 

صرح مصدر في خدمات الطوارئ في مدينة أنابا الروسية بمقاطعة كراسنودار، اليوم الأحد، باشتعال النيران في فندق خاض مكون من أربعة طوابق، على مساحة 450 متر مربع، وإجلاء حوالى مائة شخص.

 

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "يحترق سقف فندق خاص مكون من أربعة طوابق، في شارع "بيشانيا" منزل رقم 16أ"".

 

وأوضح المصدر أن مساحة الحريق تبلغ 250 متر مربع من المبني، وانه تم إجلاء 96 شخص. وجاري التحقيق في سبب الحريق.

المزيد عن: مدينة كراسنودار فندق روسيا خدمات الطوارئ حريق ضخم
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