مفاجأة لمحبي فيلم "Ra.One" لـ شاروخان

قال النجم الكبير شاروخان، إنه يريد أن يقدم جزء جديد

لفيلمه الخيالي الناجح Ra.One الذي لعب فيه شخصية رجل خارق يدعى G. One، والذي عُرض على شاشات السينما بالهند والعالم عام 2011.



