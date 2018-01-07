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مفاجأة لمحبي فيلم "Ra.One" لـ شاروخان

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:56 ص
مفاجأة لمحبي فيلم Ra.One لـ شاروخان
شاروخان
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الفجر الفني
 
قال النجم الكبير شاروخان، إنه يريد أن يقدم جزء جديد لفيلمه الخيالي الناجح Ra.One الذي لعب فيه شخصية رجل خارق يدعى G. One، والذي عُرض على شاشات السينما بالهند والعالم عام 2011.

ونشرت جوري خان زوجة شاروخان على صفحتها على Twitter فيديو يتحدث فيه خان عن رحلته وأفلامه، وقد أكد النجم أنه سيقدم على تصوير جزء ثان من الفيلم الذي اشترك في بطولته كارينا كابور خان وارجون رامبال.
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