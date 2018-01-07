"السكة الحديد": "دخنة" تتسبب في تأخر قطار إسماعيلية بمحطة أبو حماد

أكدت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم، تأخر قطار ٩٥٢ "بورسعيد-القاهرة" بمحطة أبو حماد، نتيجة حدوث دخنة في دورة مياه العربة السابعة، وتم إخمادها بطفاية الحريق، دون حدوث أية إصابات.





وأكدت الهيئة، في بيانها، أنه تم اتخاذ إجراءات السلامة، وعمل اللازم بمعرفة فريق الصيانة؛ لعدم تعطيل القطار، وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار على التأخير نتيجة هذا العطل المفاجئ الذي حدث.



