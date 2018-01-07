ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"السكة الحديد": "دخنة" تتسبب في تأخر قطار إسماعيلية بمحطة أبو حماد

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:55 ص
السكة الحديد: دخنة تتسبب في تأخر قطار إسماعيلية بمحطة أبو حماد
هيئة السكة الحديد - أرشيفية
طباعة
كرستينا عياد
 
أكدت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم، تأخر قطار ٩٥٢ "بورسعيد-القاهرة" بمحطة أبو حماد، نتيجة حدوث دخنة في دورة مياه العربة السابعة، وتم إخمادها بطفاية الحريق، دون حدوث أية إصابات. 

وأكدت الهيئة، في بيانها، أنه تم اتخاذ إجراءات السلامة، وعمل اللازم بمعرفة فريق الصيانة؛ لعدم تعطيل القطار، وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار على التأخير نتيجة هذا العطل المفاجئ الذي حدث.

المزيد عن: هيئة السكة الحديد تأخر قطار السكة الحديد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
-
x
16:00
-
روسيا
كرواتيا
-
x
20:00
-
الدانمارك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 10:20:03 AM