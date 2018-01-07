اليوم.. "سعفان" يطلق الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة
الأحد 01/يوليه/2018 - 09:54 ص
إسماعيل منطاوي
يطلق وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد ، الخطة الوطنية لمشروع "مكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولي ، وذلك بإحدى فنادق القاهرة الكبرى.
وقال الوزير أن الخطة يجري تنفيذها من خلال لجنة توجيهية تضم ممثلين لكافة الوزارات والجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين للقضاء علي عمل الأطفال في مصر ، فضلا عن أن هناك العديد من السياسات والبرامج الهادفة إلي مكافحة الفقر وتحسين نوعية التعليم والتي ستسهم في تخفيف منابع عمل الأطفال في مصر.
وقدم الوزير، الشكر لفريق العمل الذي أسهم وتعاون في إعداد هذه الخطة من وزارة القوي العاملة ، وممثلو الوزارات والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهات المختلفة وخبراء منظمة العمل الدولية الذين قدموا الدعم الفني اللازم.