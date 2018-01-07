اليوم.. "سعفان" يطلق الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة

يطلق وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد ، الخطة الوطنية لمشروع "مكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولي ، وذلك بإحدى فنادق القاهرة الكبرى.





وقال الوزير أن الخطة يجري تنفيذها من خلال لجنة توجيهية تضم ممثلين لكافة الوزارات والجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين للقضاء علي عمل الأطفال في مصر ، فضلا عن أن هناك العديد من السياسات والبرامج الهادفة إلي مكافحة الفقر وتحسين نوعية التعليم والتي ستسهم في تخفيف منابع عمل الأطفال في مصر.



