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تداول امتحاني الاستاتيكا والفلسفة للثانوية العامة عبر صفحات الغش

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:45 ص
تداول امتحاني الاستاتيكا والفلسفة للثانوية العامة عبر صفحات الغش
طلاب - أرشيفية
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ريم محمود
 
تداولت صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امتحاني الاستاتيكا والفلسفة، للثانوية العامة، عقب بدء الامتحان بـ٢٠ دقيقة.

وبدأ الطلاب في تداول التعليقات فيما بينهم من داخل اللجان، بالإضافة إلى تداولهم الإجابات رغم تحذير وزارة التربية والتعليم، من دخول اللجنة بالهاتف المحمول.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 656343 بخلاف طلاب المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، حيث إن عدد طلاب الشعبة الأدبية هذا العام يبلغ 266898 طالبا وطالبة.

بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة علمي رياضة 114716 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب علمي علوم 264697 طالبا وطالبة.
المزيد عن: طلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق العلوم البيئية الجيولوجيا الثانوية العامة الثانوية التعليم التربية والتعليم الاستاتيكا
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