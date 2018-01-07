هيما: افتقدنا غالي.. ولا يوجد أسوأ من جبر ورمضان في المنتخب

أكد إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق أن حسام غالي نجم الأهلي السابق كان الأنسب لتأدية دور قائد المنتخب في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.





وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: "لم يكن قائد داخل الملعب أثناء مباريات مصر في البطولة يوجه اللاعبين وشعرت بوجوده في المباراة الأخيرة عندما قام الحضري بتحفيز اللاعبين".





وأوضح أن جبر ورمضان صبحي نجمي المنتخب كانا الأسوأ في المنتخب مضيفًا: "كوبر ضم للمنتخب قبل كأس العالم 35 لاعب وكنت متعجب من ضم هذا العدد الكبير من اللاعبين.. علي جبر كان بعيد عن المباريات ولم يكن مهيأ نفسياً، أيضاً رمضان صبحي لم يقدم المستوى المطلوب منه على الرغم من أن تدريبات الفرق الإنجليزية تعتبر كأنك تلعب في الدوري".



