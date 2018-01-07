زيارات مفاجئة لـ"التنمية المحلية" بالمحافظات لمراجعة الخطط الاستثمارية

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بالقيام بحملات مفاجئة علي الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمحافظات.





قام قطاع التفتيش بتنفيذ زيارات مفاجئة إلي عدد من المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية وانتظام العاملين بها ومستوي خدمة المواطنين و تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، كما قام القطاع أيضاً بمراجعة تنفيذ الخطط الاستثمارية و ما تم انجازه خلال السنة المالية المنتهية وسير العمل فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وأعمال الإدارة الهندسية وقسم التنظيم و متابعة مستوى النظافة والمبانى المقامة بدون ترخيص.





ومن المقرر أن يتلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقرير تفصيلي من قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء عن تلك الحملات المفاجئة وأهم ما تم رصده من سلبيات وإيجابيات لاتخاذ اللازم.



