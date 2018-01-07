ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زيارات مفاجئة لـ"التنمية المحلية" بالمحافظات لمراجعة الخطط الاستثمارية

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:38 ص
زيارات مفاجئة لـالتنمية المحلية بالمحافظات لمراجعة الخطط الاستثمارية
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية
طباعة
ياسمين مبروك
 
وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بالقيام بحملات مفاجئة علي الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمحافظات.

قام قطاع التفتيش بتنفيذ زيارات مفاجئة إلي عدد من المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية وانتظام العاملين بها ومستوي خدمة المواطنين و تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، كما قام القطاع أيضاً بمراجعة تنفيذ الخطط الاستثمارية و ما تم انجازه خلال السنة المالية المنتهية وسير العمل فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وأعمال الإدارة الهندسية وقسم التنظيم و متابعة مستوى النظافة والمبانى المقامة بدون ترخيص.

ومن المقرر أن يتلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقرير تفصيلي من قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء عن تلك الحملات المفاجئة وأهم ما تم رصده من سلبيات وإيجابيات لاتخاذ اللازم.

المزيد عن: وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اللواء محمود الشعراوي التنمية المحلية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
-
x
16:00
-
روسيا
كرواتيا
-
x
20:00
-
الدانمارك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 10:20:12 AM