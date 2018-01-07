OPPO تطلقFind X في الأسواق الصينية بعد نجاحها في الأسواق الأوروبية

أطلقت شركة OPPO، العلامة التجارية المتخصصة في الهواتف الذكية، هاتفها الجديد OPPO Find X في حديقة 751D Park الشهيرة في العاصمة الصينية بكين، حيث أشارت الشركة أن الهاتف يعد انعكاسًا لفلسفة OPPO الجديدة للجمع بين الإبتكار والتقنية وبين التصميم الفريد.





وقد جاء ذلك بعد إطلاق ناجح في القارة الأوروبية وتحديدًا في السوق الفرنسي بالعاصمة باريس في متحف اللوفر، حيث يأتي ذلك ضمن خطط الشركة للتوسع في الأسواق الأوروبية، وقد أعلنت OPPO عن نيتها طرح الهاتف في عدد من الأسواق الأوروبية الأخرى –إلى جانب فرنسا- مثل وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، الذين يعدون على رأس السواق التي ستطرح فيها OPPO منتجانتها من الآن.





خلال حفل الإطلاق، صرح براين شين، مساعد نائب رئيس شركة OPPO ومدير قسم التسويق عن الأسواق الصينية، قائلًا: "إن هاتف OPPO الجديد يعطي لمحة عما سيصبح عليه المستقبل في مخيلتنا، لإنه يجمع بمنتهى البساطة بين الفن والتقنية العالية وهي معادلة صعبة دائمًا لا يستطيع مصنعي الهواتف تحقيقها. لذلك، فإن هاتف Find X يمثل خبرتنا في مجال التكنولوجيا والابتكار بالإضافة إلى نقاط القوة لدينا كشركة رائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية على مستوى العالم."





كما لفت شين إلى أن صناعة الهواتف الذكية حول العالم يحددها الآن القدرة على الإبتكار بشكل سريع وهائل، لكن الصناعة تواجه القليل من التباطؤ الآن، وعلى الرغم من ذلك، فإن شين أكد أن OPPO استطاعت أن تحرص على العنصر الإبتكاري في جميع منتجاتها، من خلال التركيز على "تجربة المستخدم" و"التكنولوجيا المبتكرة والمستقبلية"، وهو ما يمكن رؤيته في تركيز الشركة على تطوير تقنيات التصوير التي تقود السوق فيها حاليًا وتقنيات الشحن السريع، هذا بالإضافة إلى تقنيات الجيل الخامس والذكاء الإصطناعي وتكنولوجيا الصورة ثلاثية الأبعاد.





ويأتي هاتف OPPO Find X بشاشة محدبة الأطراف OLED 6.46 بوصة ونسبة بعدية 19.5:9، حيث تغطي الشاشة 93,8% من جسم الهاتف الذي يغطيه زجاج ثلاثي الأبعاد. كما تدعم تجربة التصوير فيه خاصية التجميل المسبق ثلاثية الأبعاد التي تعتمد على تقنية الذكاء الإصطناعي من الجيل الثاني التي طورتها OPPO خصيصًا لهواتفها، هذا بالإضافة إلى أن الهاتف يدعم خاصية الشحن فائق السرعة SuperVOOC flash charge، وخاصية إسقاط الضوء المنظم ثلاثي الأبعاد 3D Structured Light.





خلال الحفل كشفتOPPOعن نسخة الهاتف الخاصة OPPO Find X AutomobiliLamborgini، التي تأتي من خلال شراكتها الإستراتيجية الحصرية مع Automobili Lamborghini S.p.A. ("Lamborghini")، حيث ستغطي هذه الشراكة مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الهواتف التي تطلقها OPPO والتصميمات والتكنولوجيا والعمليات التجارية والتسويق. سوف يستفيد التعاون بشكل كامل من نقاط القوة الخاصة بالشركتين لإنشاء هواتف ذكية ومنتجات ذات علامة تجارية مشتركة تجذب العديد من مستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.





كما قدمت OPPO سماعاتها اللاسلكية الجديدة “OPPO O-Free” التي تتصل بالهاتف من خلال خاصية البلوتوث، حيث تعمل هذه السماعات بكفاءة للحفاظ على طاقة عمل الهاتف وعمر البطارية ولتحقيق المزيد من التحكم السلس للهاتف، وهي جميعها نقاط يتميز بها الهاتف عن غيره من الهواتف الذكية.







