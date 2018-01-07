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الرائد يوضح حقيقة تقديم مليون دولار للاعب مالي

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:27 ص
الرائد يوضح حقيقة تقديم مليون دولار للاعب مالي
نادي الرائد
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الفجر السعودي
 

نفت إدارة نادي الرائد صحة الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عن قيامها بتقديم مليون دولار من أجل التعاقد مع المالي إليو ديانج، لاعب فريق المولودية الجزائري.

 

وأصدر الرائد بيانًا قال فيه إن ديانج كان من بين الخيارات التي وضعتها إدارة النادي؛ لتدعيم صفوف الفريق، وتم بالفعل تقديم عرض مالي للنادي الجزائري لشراء عقد اللاعب المالي، إلا أن الجانب الجزائري رفض العرض، وأضاف البيان أن الرائد صرف النظر عن التعاقد مع ديانج؛ بسبب مغالاة ناديه في طلباته المالية.

 

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