السماح بدخول 19 طالبا تأخروا عن امتحانات الثانوية بالمنصورة

تأخر 19 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمدينة المنصورة المتوافدين على لجان مدارس مجمع اداب المنصورة وتدخلت قوات الأمن المكلفة بتأمين مارثون الامتحان للسماح لهم بالدخول بعد مرور 15 دقيقة من الوقت الرسمي.





ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، الاستاتيكا، والفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة في آخر أيام امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨.





ويؤدي اليوم الأحد، طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 248 ألف و513 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 108 آلاف و838 طالبا وطالبة.



